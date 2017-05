Loretta Lynn : La First Lady de la country victime d'un AVC

Icône à l'échelle mondiale de la country, ce genre musical si typiquement américain, Loretta Lynn a dû être hospitalisée d'urgence jeudi soir après avoir été victime d'un AVC à son impressionnant ranch d'Hurricane Mills, une des attractions de l'Etat du Tennessee, ont indiqué vendredi ses agents.

Si ses nombreux fans ont été très inquiétés par cette annonce, elle se voulait en même temps rassurante, puisque la chanteuse âgée de 85 ans, qui reçoit actuellement des soins, "est consciente et devrait se rétablir très rapidement". Par mesure de précaution et sur avis des médecins, sa tournée à travers les Etats-Unis prévue à l'automne doit toutefois être reportée.

"Beaucoup d'entre vous ont appris que ma soeur Loretta Lynn a fait un AVC, a pour sa part commenté Crystal Gayle, soeur de la star de la country et elle-même chanteuse. C'est une femme forte et je sais qu'elle s'en sortira. Notre famille apprécie vos prières, votre amour et votre soutien. Nous prions pour qu'elle récupère vite."

La "First Lady de la country", qui a reçu en 2013 la médaille présidentielle de la liberté des mains de Barack Obama, avait déjà connu en 2016 des moments compliqués, annulant des représentations au mois de juin suite à la mort de son petit-fils Jeffrey Allen Lynn à l'âge de 47 ans puis son concert prévu dans son ranch pour le Labor Day en septembre en raison d'une mauvaise chute. Loretta Lynn, qui a entamé sa carrière en 1960 avec la chanson I'm a Honky Tonk Girl et enregistré depuis 54 albums, a par ailleurs perdu deux des six enfants issus de son mariage avec Oliver "Doolittle" Lynn, lui-même disparu en 1996.