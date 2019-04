Lori Loughlin, accusée de blanchiment : sa nouvelle stratégie de défense

Autre angle de défense de l'avocat de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli : certaines facultés facilitent d'elles-mêmes l'admission de candidats si leurs parents sont de généreux donateurs ! L'exemple de Truly Young est le plus récent. La fille de Dr. Dre vient d'être acceptée à USC. En 2013, son père et Jimmy Lovine ont entièrement financé la construction d'un nouvel immeuble, à hauteur de 70 millions de dollars.