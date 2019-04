Lori Loughlin plaide non coupable : "outrée" qu'on la qualifie de tricheuse

Lori Loughlin et son mari Mossimo Giannulli voulaient plus que tout que leurs deux filles Olivia Jade et Isabella Rose intègrent l'université de Californie du Sud (USC). Au point d'aller jusqu'à débourser 500 000 dollars pour réaliser ce rêve, bien que les capacités de leur progéniture ne soient pas à la hauteur. Sauf que cet énorme pot-de-vin a été révélé au grand jour à la mi-mars.

Également impliquée dans cet immense scandale mais pour une somme nettement inférieure, 15 000 dollars, Felicity Huffman a rapidement choisi de plaider coupable, comme 13 autres personnes parmi la cinquantaine concernées. Une voie sage que Lori Loughlin n'a pas choisi de suivre. L'actrice américaine de 54 ans, inculpée pour "association de malfaiteurs en vue de transférer frauduleusement des fonds" et blanchiment d'argent, plaide non coupable. Tout comme son mari. "Je pense qu'elle et ses avocats ont sous-estimé la motivation du parquet. Donc elle n'a pas plaidé coupable et ils lui ont ajouté un nouveau chef d'inculpation. Maintenant, elle est prête à négocier mais le parquet a dit que l'accord n'était plus valable", a indiqué une source à TMZ. Le couple risque au minimum quatre ans et neuf mois de prison, alors que les chefs d'inculpation retenus contre eux sont passibles de vingt ans de prison chacun.

Malgré la gravité des faits et les nombreuses critiques, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ne supportent pas d'être qualifiés de tricheurs. "Ils sont outrés(...) Ils sont détruits", commente une source à People. Précédemment, une autre source avait déclaré : "Ils ne réalisent pas vraiment à quel point la situation est grave. (...) Ils ont lancé les dés et c'est probablement un mauvais pari. Maintenant, ils sont dans une situation encore plus délicate qu'avant."