Lorie en couple avec Roby Schinasi : "Nous nous sommes rencontrés..."

Elle ne veut plus rester toute seule. Le bruit courait depuis plusieurs mois que Lorie Pester avait retrouvé l'amour auprès d'un jeune comédien. Et bien la jolie chanteuse confirme enfin être à nouveau en couple au cours d'une interview accordée au magazine Téléstar (en kiosques le 8 avril).

Invitée à s'exprimer sur son nouveau compagnon, le beau Roby Schinasi, Lorie a en effet dévoilé que les jeunes amoureux se sont rencontrés sur le tournage du téléfilm Meurtres à Grasse. Si elle concède ne pas vouloir "en dire davantage", c'est tout de même la première fois qu'elle accepte, même brièvement, d'officialiser sa relation.

On a déjà pu croiser le jeune couple en soirée, mais les deux artistes évitent toujours soigneusement de poser ensemble. Pour vivre heureux ils ont décidé de vivre cachés et on ne peut pas leur en vouloir.

C'est peut-être cette nouvelle histoire d'amour qui a donné à la jeune femme de 35 ans de nouvelles envies de bébé. D'après le magazine Closer, Lorie aurait récemment subi une intervention chirurgicale. Si on ne connait pas la nature exacte de l'opération, Closer sous-entend qu'elle aurait un lien avec l'endométriose, cette douloureuse maladie dont souffre également Laetitia Milot, et qui entraîne souvent des problèmes d'infertilité.

Après son coup de fatigue lors de l'enregistrement des Enfoirés en janvier dernier, on espère que tous les petits soucis de santé de la belle sont derrière elle. Et quoi de mieux qu'un compagnon attentionné pour repartir de plus belle ? Aux bras de Roby, acteur de 28 ans vu récemment dans La Vengeance aux yeux clairs, les choses ne peuvent que s'améliorer.

On pourra donc assister, samedi 15 avril à 20h55 sur France 3 à la rencontre entre Lorie et Roby, lors de la diffusion de Meurtres à Grasse. Dans ce téléfilm policier, la chanteuse et comédienne campe une guide dans un musée de parfums qui va rapidement se retrouver liée à une sombre affaire de meurtre...