Lorie et Rose McGowan réunies en beauté au Global Gift Gala

Après une précédente édition cannoise en mai dernier, le Global Gift Gala a célébré sa 9e édition parisienne avec succès lundi soir. Ce 3 juin 2019, Maria Bravo, la cofondatrice de la Fondation Global Gift, a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités françaises et internationales à l'hôtel Four Seasons George V.

Les célébrités se sont d'abord prêtées à la traditionnelle séance de pose devant les photographes. Plusieurs couples étaient de la partie : Flora Coquerel et son compagnon Ugo Ciulla, Capucine Anav et Alain-Fabien Delon, Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gerin, la comédienne Nadège Beausson-Diagne et son mari Geoffroy Jeff Tekeyan... Dans un look original, en combinaison blanche, Lorie a également répondu présent, de même que Frédérique Bel, Olivier Dion, Fabienne Carat et Héloïse Martin. À l'image de cette dernière, les candidats de l'émission Danse avec les stars étaient en force ce lundi soir, puisque Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova et Anthony Colette étaient présents.

Entre petits fours et flûtes de Champagne, tous ont ainsi pu assister à la traditionnelle vente aux enchères caritative et aux performances de Madame Monsieur et Lartiste. Pour ce qui est de la remise de prix, cette 9e édition a mis à l'honneur l'Américaine Rose McGowan grâce au Global Gift "Women Empowerment" Award, tandis que le footballeur Mamadou Sakho est reparti avec le Global Gift "Our Heroes" Award. Ce dernier s'est d'ailleurs joint à la vente aux enchères en proposant un maillot dédicacé et deux places pour le premier match de la Ligue des champions 2019-2020 du PSG (son ancien club). Le lot a permis de rapporter 2500 euros.