Lorie Pester amoureuse : "Bien parti pour que ce soit l'exception""

Jeudi 8 novembre 2018, Lorie Pester était conviée sur le plateau de l'émission Je t'aime etc., présentée par Daphné Bürki sur France 2. La star de Demain nous appartient a brièvement évoqué sa nouvelle relation amoureuse.

"Aujourd'hui, je suis heureuse et amoureuse", confiait-elle à Purepeople.com en octobre dernier, à l'occasion de la sortie de son livre Les Choses de ma vie. Une histoire de coeur qui a intéressé Daphné Bürki et son équipe de chroniqueurs. Ainsi, la chanteuse de 36 ans a été questionnée sur cet homme avec lequel elle a longtemps correspondu jusqu'au jour où il lui a fait la surprise de la chercher à la gare. "Est-ce qu'il a fait preuve des qualités requises pour entrer dans votre vie ?", a demandé une des journalistes. "Ouais. Et encore maintenant", a confirmé Lorie Pester.

La jeune femme, qui a notamment été en couple avec les acteurs Philippe Bas et Roby Schinasi ainsi qu'avec le chanteur Garou, a ajouté : "Ça fait un an qu'on est ensemble donc voilà, mais j'espère bien et je pense que c'est bien parti pour que ce soit l'exception." Lorie Pester reste évasive, sans doute marquée par ses précédents échecs amoureux. La jeune femme, qui n'a jamais caché son désir d'enfant malgré sa lutte contre l'endométriose, va-t-elle réaliser son rêve avec son compagnon actuel ? À suivre !

Thomas Montet