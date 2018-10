Lorie Pester interdite de congeler ses ovocytes en France: "C'est une déception"

Lorie Pester ne le cache plus. Dans son livre Les Choses de ma vie, paru aux éditions Ipanema le 4 octobre 2018, la belle blonde de 36 ans explique être atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité.

Et, comme elle souhaite devenir maman, elle s'est envolée pour l'Espagne afin de congeler ses ovocytes. Une opération qu'elle devra de nouveau subir comme elle l'a expliqué à Purepeople : "Dans le bouquin, j'explique que j'ai congelé mes ovocytes mais que normalement, pour une éventuelle FIV, il en faut 10 ou 12. Ils n'ont pu m'en prélever que 5, donc il va falloir que je recommence pour qu'ils en prélèvent encore un peu plus."

Si Lorie Pester est allée à l'étranger pour le faire, c'est parce qu'en France, toutes les femmes ne sont pas autorisées à faire congeler leurs ovocytes. Une situation qui agace la star de Demain nous appartient : "C'est une incompréhension, une déception. Les choses sont peut-être en train de changer parce qu'il y a une loi qui va, au printemps 2019 j'espère, être votée pour que les femmes puissent congeler leurs ovocytes en France. Aujourd'hui, on peut le faire si on a un traitement de chimiothérapie ou si on est atteinte d'endométriose, ce qui est mon cas. Mais pour cette loi, je ne suis pas assez atteinte. J'aimerais bien savoir où est le critère."

