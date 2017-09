Lorie Pester : La star se serait séparée de Roby...

Triste nouvelle pour la chanteuse et comédienne Lorie Pester. Selon les informations du magazine Closer, en kiosques le 8 septembre, la star serait à nouveau un coeur à prendre suite à sa rupture surprise avec Roby Schinasi...

Le magazine affirme que Lorie Pester (35 ans) et son nouveau compagnon auraient décidé de prendre des chemins séparés, "d'un commun acccord". La raison ? Des emplois du temps trop chargés les empêchant de vivre pleinement leur histoire de coeur. La jeune femme est très occupée entre les tournages du feuilleton quotidien de TF1, Demain nous appartient, et son nouvel album intitulé Les choses de la vie, attendu dans les bacs le 17 novembre prochain. En revanche, côté théâtre, il semble que son prochain projet soit repoussé... Quant à Roby Schinasi (29 ans), il était pris par le tournage du film Les dents, pipi, au lit, réalisé par Emmanuel Gillibert.

Lorie Pester et Roby Schinasi s'étaient rencontrés l'an dernier sur le tournage du téléfilm Meurtres à Grasse. Souhaitant avoir des enfants, la jeune femme garde tout de même espoir de pouvoir former une famille. Elle n'a désormais plus qu'à attendre le prochain prince charmant...

Thomas Montet