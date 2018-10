Lorie Pester : Le rôle de belle-maman est une aventure semée d'embûches"

C'est parce qu'elle ne pouvait pas raconter tout ce qu'elle avait à dire dans une chanson qui dure 3 minutes 30 que Lorie Pester a décidé de sortir un livre, Les Choses de ma vie (aux éditions Ipanema), le 4 octobre prochain. Si elle évoque notamment le cancer de sa maman, la belle chanteuse et comédienne de 36 ans y parle aussi de son endométriose et de son rôle de belle-mère qu'elle a assumé avec son ancien compagnon. Et cela n'a pas toujours été simple.

Dans un extrait dévoilé par Voici, elle déclare : "Si être mère n'est pas un rôle toujours évident à tenir, celui de belle-maman est une aventure semée d'embûches." Avec son ancien compagnon, elle s'est occupée de deux garçons ce qui n'a pas toujours été simple. Elle poursuit : "Passer de célibataire à la seule fille dans un trio masculin, ce n'est pas de tout repos non plus. Il faut de l'entraînement. L'école, les copains, les jeux vidéo, le sport, la cigarette, le shit, les filles, les petites copines, les sorties, le sexe... Pas évident."

L'actrice de Demain nous appartient qui est aujourd'hui en couple avec un autre homme, rêve de voir son désir d'enfant se concrétiser. Dans les pages de Télé Star, elle confie : "J'ai fait congeler mes ovocytes en décembre dernier en Espagne, mais je dois recommencer car on n'a pas pu m'en congeler assez à cause de mon traitement pour l'endométriose. Là, je les congèle mais je voudrais surtout avoir un enfant naturellement. Et pour cela, il faut que j'arrête mon traitement sur un temps donné. Une fois le traitement arrêté, je n'aurai que trois mois pour tenter d'avoir un enfant." Si elle reste optimiste, Lorie Pester sait aussi que "l'adoption peut être une solution".