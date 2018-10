Lorie Pester opérée en urgence dans le passé : "J'aurais quasiment pu y rester"

Le 4 octobre 2018 est paru le livre Les Choses de ma vie (aux éditions Ipanema). Lorie Pester s'y livre comme jamais et évoque des sujets telles que son endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité.

Dans son livre, la belle blonde de 36 ans a également révélé qu'elle avait fait une grossesse extra-utérine. Son médecin lui avait demandé de faire une piqûre et de prendre des médicaments. Mais cela a mal tourné : "Mon médecin a dû m'opérer d'urgence et il m'a dit : 'Heureusement que tu es venue rapidement parce que ça aurait pu très mal se passer.' Je n'y serais peut-être pas restée, mais quasiment. Je ne sais pas si c'était par rapport aux médicaments ou à la grossesse."

Et les douleurs étaient telles qu'elle a songé à la mort : "Ces douleurs étaient tellement fortes que je tombais dans les pommes alors que je ne suis pas douillette, je ne supportais plus. Et quand on est dans des douleurs comme celle-ci, on finit par se dire des choses auxquelles on ne pense pas. Mais je l'ai réellement pensé."

