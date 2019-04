Lorie Pester quitte Demain nous appartient : confidences sur son départ émouvant

Le 17 avril 2019, Lorie Pester a tourné sa dernière scène dans Demain nous appartient. Elle a pris la décision de prendre une pause de un an, un choix sur lequel elle s'est exprimée auprès de Télé Star. L'actrice et chanteuse de 36 ans est également revenue sur son départ très émouvant.

Lorie Pester a tout d'abord confié qu'elle ne réalisait pas vraiment qu'elle ne tournerait pas dans la série de TF1 avant un bon moment : "Je pense que je vais réaliser dans quelques jours, quand je n'aurai pas de texte à apprendre ni de train à prendre." Afin de marquer le coup, l'équipe de Demain nous appartient lui a organisé une fête dans un restaurant début avril. "Ensuite, j'ai offert un pot avec la prod et ils m'avaient préparé un montage retraçant le parcours de Lucie, mon personnage. On y voyait des bêtisiers, des cascades... J'ai tellement pleuré", a-t-elle ajouté.

C'est avec Solène Hebert (Victoire dans la série) que Lorie a tourné sa dernière scène. Une séquence qui devrait surprendre les téléspectateurs si l'on en croit ses dires. "Après le dernier clap, l'équipe nous a rejointes sur le plateau, c'était très émouvant", s'est-elle souvenue.

En attendant de faire son retour sur le plateau, à Sète, Lorie Pester garde en mémoire les meilleurs moments. Elle compte bien profiter de cette pause pour voir davantage ses proches : "Je voulais me rapprocher de ma famille et de mes amis car ça fait deux ans que je tourne à Sète et que je vis un rythme de fou. Je voulais aussi avoir du temps pour ma tournée. Après, on verra ce que l'avenir me réserve..."

Lorie Pester a en effet débuté une tournée au cours de laquelle elle reprend ses tubes les plus célèbres. Mais, une fois qu'elle sera terminée, la jeune femme - atteinte d'endométriose - compte bien se poser.

L'intégralité de l'interview de Lorie Pester est à retrouver dans le magazine Télé Star du 29 avril 2019.