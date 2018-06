Lorie Pester réalise son rêve de toujours devant ses fans et les VIP

Vendredi 31 mai 2018, Lorie Pester a donc foulé avec émotion la scène de l'Olympia. Un moment particulièrement joyeux pour la chanteuse qui rêvait depuis toujours d'y chanter et de voir son nom affiché en lettres rouges sur la façade.

Sur son compte Instagram, la sympathique chanteuse avait partagé un cliché pris par une tierce personne qui montrait son nom inscrit en gros sur l'Olympia et avant même d'avoir entamé la moindre chanson, Lorie Pester était déjà folle de joie. "On vient de m'envoyer cette photo !!! J'ai envie de pleurer !!! MERCI !!!", a-t-elle commenté. Une fois le show lancé, la star de 36 ans a déroulé ses plus grands tubes, souvent réarrangés pour l'occasion : Sur un air latino, Près de moi, J'ai besoin d'amour, À 20 ans, Toute seule ou encore La vie est belle (de son dernier disque Les Choses de la vie).

Lorie Pester, qui alterne entre la musique et sa carrière de comédienne (elle joue dans Demain nous appartient), a pu compter sur ses fans de la première heure ainsi que sur quelques personnalités. On a pu voir à ses côtés le danseur Christian Millette, le jeune chanteur Lenni-Kim, l'actrice Sandrine Salyère, Cyrielle Clair ou la chanteuse Anaïs Delva.