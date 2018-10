Lorie Pester : Ses confidences bouleversantes sur le cancer de sa mère

Le 4 octobre 2018, Lorie Pester sortira son livre autobiographique intitulée Les Choses de ma vie (aux éditions Ipanema). La chanteuse de 36 ans s'y livre sans fard sur son endométriose – une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité –, mais pas seulement. Elle y évoque également la maladie de sa maman.

Au début de sa carrière, la mère de Lorie s'est battue plusieurs années durant contre le cancer. Une situation d'autant plus difficile à vivre pour la jeune femme qui ne pouvait pas toujours être auprès d'elle. La belle blonde, que l'on peut suivre dans la série Demain nous appartient (TF1) devait réaliser des tournées et tentait donc de gérer la situation aussi bien qu'elle le pouvait comme on peut le découvrir dans des extraits de son livre dévoilés par nos confrères de Télé Star.

"Je veux être avec toi, te border, vérifier que tu n'as besoin de rien, attendre que ton souffle s'apaise et que tu t'endormes. Être avec papa, à tes côtés. Je me réconforte en me disant que si je reste là, c'est parce que tu me l'as demandé. Tu m'as dit que mes coups de fil te faisaient voyager depuis le fond de ton lit. (...) Tout ça te donne de l'énergie et de la force. (...) Dans quelques secondes, je vais entrer sur scène et je t'entends presque sourire. (...) Toi, tu te bats contre un cancer. Je joue à la chanteuse tandis que ma mère risque de mourir à des centaines de kilomètres dans une chambre d'hôpital", peut-on lire. Des confidences bouleversantes.