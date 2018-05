Lorie Pester : Son ex Roby Schinasi a retrouvé l'amour avec un mannequin

Dimanche 28 mai 2018, le groupe Orange invitait plusieurs privilégiés à venir assister au match amical de football opposant la France à l'Irlande dans son salon du Stade de France à Saint-Denis. On a ainsi pu voir sur le photocall le comédien Roby Schinasi accompagné de sa nouvelle amoureuse...

Le beau gosse de 29 ans, vu à la télévision dans Clem, La Vengeance aux yeux clairs ou Meurtre à Grasse, a pris la pose tout au sourire avec sa jolie copine Maja Simonsen. Originaire du Danemark, cette dernière exerce le métier de mannequin. Sur le site de Scoop Models, qui la représente, on peut ainsi découvrir ses mensurations de rêve (1,76 m et taille 36) ainsi que plusieurs photos professionnelles et des couvertures de magazines comme Vogue ou Costume. Sur son compte Instagram, elle a posté plusieurs clichés d'elle et de l'acteur, dont un remontant à janvier dernier. Roby Schinasi, vu aussi cette année au cinéma dans la comédie Les Dents, pipi et au lit, s'est séparé de Lorie Pester l'été dernier. La chanteuse nous a d'ailleurs récemment confié que ses histoires de coeur avaient parfois été compliquées.

Au cours de la soirée, on a aussi pu voir Sylvain Armand et Gaetane Thiney, Frédéric Chau, Jean-Baptiste Maunier, Christophe Michalak, Patrice Quarteron, Abd al Malik, Guillaume Gouix, Kamel Belghazi, Bafetimbi Gomis, Nicolas Guillot, Axelle Laffont...

Le match a été remporté par la France un score de 2 à 0.

Thomas Montet