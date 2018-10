Lorie Pester victime d'une grossesse extra-utérine : "Ça a mal tourné"

Ce mercredi 3 octobre 2018, Lorie Pester était l'invitée d'Agathe Lecaron dans La Maison des maternelles (France 5) à l'occasion de la promotion de son livre autobiographique intitulée Les Choses de ma vie (aux éditions Ipanema) qui sortira le 4 octobre. Elle y évoque des sujets très personnels tels que son endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité.

La belle blonde de 36 ans n'a bien évidemment pas échappé à des questions sur ce mal qui la ronge. Elle a donc dévoilé comment elle avait découvert qu'elle était atteinte d'endométriose : "J'ai fait une grossesse extra-utérine qui a vraiment mal tourné. Mon médecin m'avait dit : 'Il faut que tu reste 3-4 jours chez toi.' J'avais fait une piqûre et pris mes médicaments. On m'avait dit qu'il allait se passer des choses étranges dans mon corps. Au quatrième jours, je me réveille et je tombe dans les pommes de douleur. Je me suis dit que c'était peut-être ça les choses étranges qu'il me disait. Mais au bout de trois fois dans la matinée, je me suis dit que ce n'était pas normal."

Son gynéco lui a donc demandé de venir en urgence. Une fois la consultation terminée, il lui a fait savoir qu'elle devait aller immédiatement à l'hôpital pour se faire opérer. "On m'opère et au réveil il me dit : 'Tout s'est bien passé, heureusement que vous êtes arrivée assez rapidement. Par contre, vous avez l'endométriose.' Moi je suis dans les vapes, je viens de me réveiller de l'opération donc je lui dis : 'Ok, super.'"

Une fois ses esprits retrouvés, l'actrice de Demain nous appartient (TF1) a compris d'où venaient ses violentes douleurs pendant ses règles. On lui avait pourtant toujours dit que c'était normal. Désireuse de devenir maman, Lorie a fait congeler ses ovocytes en Espagne, car la procédure en France est pour l'heure interdite. Elle espère toutefois que son témoignage fera évoluer les mentalités en France. Elle a donc envoyé son livre à la ministre de la Santé Agnès Buzyn mais n'a pour l'heure pas eu de réponse.