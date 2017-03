Lottie Moss : Body painting pour la petite soeur de Kate Moss !

La modosphère n'a d'yeux que pour les mannequins enfants ou frères et soeurs de stars ! La tendance profite à Lottie Moss, qui affole la toile grâce à la publication de photos sexy. Les dernières en date ont fait surface hier : la petite soeur de Kate s'essaie au body painting...

C'est dans son Instagram story que Lottie a mis en ligne ces nouvelles images. La jolie blonde de 19 ans a participé hier (mercredi 8 mars) à une séance photo et convié ses plus de 110 000 abonnés à en découvrir les coulisses. Sur les deux selfies partagés – et capturés par nos confrères britanniques du Daily Mail –, Charlotte porte une gaine couleur chair et se fait peindre le corps en bleu ciel. Ses tatouages, trois oiseaux sous le sein droit, sont également visibles.

Lottie Moss n'en est évidemment pas à sa première publication torride sur Instagram. La jeune femme y régale ses followers avec les images de son quotidien. Elle apparaît souvent en sous-vêtements ou en bikini.