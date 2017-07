Lottie Moss : La petite soeur de Kate Moss dévoile son nouveau tatouage sexy

Avant de faire son retour en Espagne - la bombe a passé quelques jours à Marbella au mois de mai -, Lottie Moss a goûté à la frénésie de la Fashion Week parisienne en assistant à l'inauguration du magasin éphémère Bulgari aux Galeries Lafayette.

Elle s'est ensuite envolée pour New York, lieu de la réalisation d'une nouvelle campagne publicitaire de la marque asiatique Samatha Thavasa.

Lottie en partagera l'affiche avec les mannequins Sistine Stallone (fille de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin), Sofia Richie (fille de Lionel Richie et Diane Alexander) et Sarah Snyder, ex-petite amie du fils de Will Smith, Jaden Smith.