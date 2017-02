Lottie Moss : La petite soeur de Kate Moss, radieuse à la 67e Berlinale

La 67e Berlinale a officiellement commencé le jeudi 9 février, à l'issue de la cérémonie d'ouverture – durant laquelle a été projeté le film Django, réalisé par Étienne Comar, avec Reda Kateb et Cécile de France. Ce même jeudi soir, Bvlgari avait convié plusieurs personnalités à la SoHo House pour poursuivre les festivités. La petite soeur du top model Kate Moss, Lottie, était de la partie.

Craquante en robe rouge, collier et sac Bvlgari et chaussures argentées, Lottie a fait sensation à la Soho House. La ravissante ambassadrice de la marque italienne a été rejointe par les mannequins Suki Waterhouse et Toni Garrn (24 ans). Vêtue d'une robe dorée BOSS sur le tapis rouge de la Berlinale, l'ex-petite amie allemande de Leonardo DiCaprio s'est changée, elle portait à la Night of the Legend de Bvlgari une robe noire.

L'acteur Daniel Brühl et le chanteur Bill Kaulitz figuraient également sur la liste des invités de la soirée Bvlgari.

Le 67e Festival international de Berlin prendra fin le 19 février.