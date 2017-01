Lottie Moss : La petite soeur de Kate souhaite "s'émanciper" pour exister

L'année 2017 commence merveilleusement bien pour mademoiselle Moss ! Lottie (dont le vrai prénom est Charlotte) ajoute à son book une nouvelle cover story un supplément du magazine Madame Figaro. Le mannequin de 18 ans a été photographié par Lucian Bor et s'expose sur six pages. En marge de sa série photo, Lottie s'est également prêtée à l'exercice de l'interview et évoque donc sa grande (demi-)soeur Kate Moss : "Elle, c'est elle, moi, c'est moi. Kate est une star et moi, une débutante. Si je veux exister dans ce milieu, il faut que je m'émancipe." C'est à l'issue de son mariage à Jamie Hince, en 2011, que Lottie, repérée par un des agents de la mariée, démarre sa carrière.

Décidée à faire du mannequinat son unique profession, Lottie Moss a arrêté l'école après le lycée (victime d'un trou de mémoire lors de l'interview, elle omet de donner l'orientation de ses études) : "De toute façon, l'école, ce n'est pas mon truc. Mes parents ont eu la sagesse de le comprendre et ont tout de suite été d'accord pour que je me lance dans l'aventure. Ils m'aiment et ont confiance en moi", ajoute l'ado récemment surprise en vacances à La Barbade. Et contrairement aux idées reçues, être un visage dans l'industrie de la mode est un job difficile.

"On croit que ce métier de mannequin est facile. C'est tout le contraire. La confiance en soi s'apprend et, pour ne pas avoir le charisme d'une huître devant le photographe, il faut travailler, apprendre à entrer dans un personnage", confie Lottie. Elle s'y est parfaitement employée lors du défilé Chanel, collection Métiers d'art au Ritz à Paris, ainsi que sur la campagne publicitaire des fêtes de Topshop.