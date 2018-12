Lottie Moss : Topless à la plage, la petite soeur de Kate Moss s'éclate

Sur la plage de Saint-James (capitale de la Barbade), Lottie Moss réalise un superbe défilé de bikinis. Le mannequin a été photographié en maillots deux-pièces rouge, noir et dépareillé. Elle expose également ses tatouages coquins, le signe du capricorne sur la hanche, côté gauche, et la phrase not yours ("pas à toi") sur la fesse droite.