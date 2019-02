Lou Doillon à 12 ans vue par sa soeur disparue, Kate Barry : Un tendre hommage

"Des événements ont eu lieu qui dépassent infiniment mon album et ma petite personne. À la mort de ma soeur Kate [en décembre 2013, NDLR], on a traversé une tempête dont on ne se remettra sans doute jamais", disait Lou Doillon en 2015 dans le magazine ELLE, alors que sortait son disque Lay Low. En 2014, c'était au tour de Charlotte Gainsbourg de se confesser dans L'Express Styles : "Je pense que le départ de ma soeur a tellement bouleversé mon existence que je ne sais plus trop ce qui pourrait m'effrayer maintenant." Comme sa jeune soeur, la compagne d'Yvan Attal s'était réfugiée dans le travail, déménageant même à New York. "Quand on traverse cela, quand on perd quelqu'un d'aussi proche et aimé, soit on se réveille avec une très forte envie de vivre, soit on n'en a plus du tout envie. Il a fallu que je me ressaisisse. Cela m'a fait prendre conscience de ce que je voulais pour moi. Sans doute pour la première fois de ma vie", confiait-elle en septembre 2016 au magazine Psychologies.