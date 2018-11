Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg : Sublimes autour de Jane Birkin pour Vogue

"Elles sont aussi intimement liées à Vogue, qui n'a eu de cesse de les sublimer au fil des années. Jane Birkin et ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon sont donc nos invitées de Noël. Un clan de femmes libres, championnes toutes catégories, musique, cinéma, allure. Trois incarnations du féminin moderne en jean, smoking, T-shirt et cheveux au vent", écrit Emmanuelle Alt dans son édito.

Les secrets et confidences de ce trio de choc sont à retrouver en kiosque à partir du 6 décembre prochain.