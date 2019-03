Lou Doillon raconte comment elle a "dégoûté" son fils Marlowe du cinéma

A l'occasion de la sortie de son troisième album, Soliloquy, Lou Doillon a accordé une nouvelle interview au magazine Paris Match de ce 7 mars 2019. Un entretien lors duquel l'interprète et comédienne de 36 ans a notamment évoqué son fils Marlowe, aujourd'hui âgé de 16 ans. La fille de Jane Birkin et Jacques Doillon explique pourquoi l'adolescent, né de son union avec le musicien franco-américain John Ulysses Mitchell, ne semble pas forcément attiré par le cinéma.

"Je ne pense pas qu'il veuille faire ça. Il avait eu un mini-rôle de dix secondes dans un film de mon père, Un enfant de toi. La mission était que ça le dégoûte un peu et ça a réussi, se souvient-elle, faisant ainsi référence au drame amoureux sorti en 2012. Mon père a été d'une violence rare, enfin, comme il l'est avec nous." Lou Doillon poursuit alors : "Je voulais qu'il sache ce que c'était pour de vrai (...). C'était une scène d'impro où je jouais la mère d'un autre enfant. Il a perdu pied et s'est rapproché de moi pour que je l'aide un peu, et je lui ai tourné le dos."

Déjà en janvier dernier, la chanteuse s'était confiée sur l'influence que sa famille d'artistes a pu avoir sur son fils : "C'est quelqu'un d'une grande douceur et d'une grande sérénité, ce qui me paraît assez étonnant quand je pense à moi au même âge (...). Il vient d'une famille où certaines personnes ont eu des comportements assez excessifs, du coup, il ne veut pas se mettre en danger."