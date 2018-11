Lou Doillon : Scintillante en doré et radieuse face à Kourtney et Kim Kardashian

C'est l'un des événements incontournables de cette fin d'année. Samedi 3 novembre 2018, le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) organisait son traditionnel gala intitulé Art + Film. La crème de la crème hollywoodienne était conviée à la soirée donnée cette année en l'honneur du réalisateur Guillermo del Toro (doublement oscarisé en mars dernier pour La Forme de l'eau) et de la photographe Catherine Opie.

Lors du photocall de l'événement, plusieurs stars internationales se sont succédé, mais une Française s'est en particulier fait remarquer. Lou Doillon était effectivement présente, chic et scintillante dans une longue robe dorée. L'actrice et chanteuse française a croisé les vedettes de télé-réalité Kourtney et Kim Kardashian, sexy dans des robes noires qui mettaient leurs formes en valeur, mais aussi Lana Del Rey, Zoe Kravitz (qui vient de révéler qu'elle s'est fiancée), Paris Jackson, Jared Leto, Dakota Johnson et Courtney Love, clinquante en jaune poussin.

Les couples étaient aussi nombreux à répondre à l'invitation. Salma Hayek et son époux François-Henri Pinault, Miranda Kerr et son mari Evan Spiegel, George Lucas et sa femme Mellody Hobson, Damien Chazelle et sa femme Olivia Hamilton ainsi que Sam et Aaron Taylor-Johnson sont apparus devant les photographes.