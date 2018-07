Lou Doillon : Son tendre message pour les 16 ans de son fils Marlowe

Maman dévouée, Lou Doillon était apparue au côté de son fils le 12 mai dernier dans les tribunes du Parc des Princes pour le match PSG-Rennes. Depuis toujours, la fille de Jane Birkin et Jacques Doillon entretient une relation complice avec Marlowe. "Nous regardons les mêmes films et partageons les mêmes goûts pour l'histoire et la science... Je l'ai conditionné dans ce sens. (...) Et mon fils est tellement plus intéressant que la plupart des gens que je rencontre", avait-elle confié en 2010 au magazine L'Officiel.