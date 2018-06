Louane : Ce qu'on ne pourra jamais lui reprocher

Le 27 juin 2018, Louane Emera fera son grand retour au cinéma dans Les affamés. L'actrice et chanteuse de 21 ans y incarne Zoé, une jeune femme de 22 ans qui, avec sa bande d'amis, "galère avec des petits boulots et ne trouvent pas leur place dans la société" comme elle l'a expliqué à nos confrères de Télé 7 jours. Une situation dont elle-même n'a jamais souffert.

En effet, la belle blonde - révélée dans The Voice, en 2013 - vit de la chanson depuis qu'elle a 16 ans : "Donc je n'ai pas pu vivre ça. Mais je connais des gens dans ce contexte-là. Le seul [petit boulot, NDLR] que j'ai fait, c'est d'aller au bureau de mes parents pour les aider à faire la compta. Je passais mes journées à entrer des numéros dans un fichier Excel. Merveilleux... (rires)."

Ce n'est pas pour autant que Louane ne connaît pas la valeur de l'argent : "On peut me reprocher d'être célèbre et de ne pas avoir connu la galère. Mais on m'a inculqué, depuis petite, la valeur de l'argent. Je ne viens pas d'une famille aisée non plus." La tête sur les épaules...

L'intégralité de l'interview de Louane est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques lundi 18 juin 2018.