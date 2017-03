Louane Emera conquise par Vianney, sa tendre déclaration au chanteur

Ils incarnent tous les deux le renouveau de la chanson française, se sont révélés en 2015 et sont adeptes des ballades mélancoliques. Autant de points communs qui font de Louane et Vianney le duo idéal.

Alors que l'interprète de Pas là était en concert à La Cigale de Paris le 25 mars dernier, il a pu compter sur la présence d'une spectatrice, pour ne pas dire une fan, pas comme les autres : Louane. La chanteuse et actrice de 20 ans qui a touché le coeur des Français avec sa participation à la saison 2 de The Voice a profité de leurs retrouvailles en coulisses pour lui adresser une très belle déclaration... d'amitié. "T'es l'une des plus jolie rencontre de ma vie. Je suis heureuse de t'avoir en ami. Quel concert tu nous a donné, quelle force et quel talent. Love Loulou",a -t-elle publié sur sa page Instagram, pour accompagner son selfie avec Vianney.