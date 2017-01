Louane Emera, les Miss France et Laurent Maistret ne résistent pas à La La Land

Le film La La Land, auréolé de son succès aux Golden Globes (7 prix), est parti à la conquête de la France avec une avant-première festive et chic au sein de l'UGC Normandie à Paris le 10 janvier. Sur les Champs-Élysées, l'équipe du film – Ryan Gosling, Emma Stone et le réalisateur Damien Chazelle –, a été applaudie par une foule de personnalités !

L'héroïne de La Famille Bélier révélée par The Voice, Louane Emera, a pu apprécier la voix des acteurs, tandis que Karine Le Marchand a vibré durant les numéros musicaux, loin du stress des clashs médiatiques. La famille Danse avec les stars, dans son élément face à une comédie musicale, était représentée par les jurés Chris Marques et Jean-Marc Généreux ainsi que par les as de la danse Laurent Maistret, Denitsa Ikonomova et Christian Millette.

Les animateurs Ophélie Meunier, Stéphane Rotenberg, Nathalie Renoux, Faustine Bollaert et Christophe Beaugrand ont posé non loin d'un trio de Miss France : Iris Mittanaere qui vient de céder sa place à Alicia Aylies, Camille Cerf et Flora Coquerel. Le duo du Palmashow Grégoire Ludig et David Marsais, Lambert Wilson, Ana Girardot, Reem Kherici, Alix Bénézech, Hugo Gélin, Cut Killer et Jimmy Jean-Louis ont également profité du spectacle, tout comme les figures de Youtube : Natoo, Cyprien, Jhon Rachid, Norman et Jeanne Damas.

La La Land, l'histoire : Au coeur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent... Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante d'Hollywood ?