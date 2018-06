Louane en jupe en cuir, entourée de sa bande d'"Affamés"

Entre sa carrière musicale toujours empreinte de succès et celle au cinéma, Louane n'a pas une seconde à elle. La jeune artiste et ancienne participante de "The Voice" a participé à l'avant-première du film "Les Affamés" à Paris.

Tout comme Zoé, Louane a 21 ans et veut faire bouger le monde. Tout comme le personnage qu'elle interprète dans Les Affamés (en salles le 27 juin 2018), la pétillante blonde a arrêté les études mais ne vit pas en colocation. De retour au cinéma sous la réalisation de la jeune Léa Frédeval, 27 ans, qui a adapté elle-même son livre du même nom sur grand écran, Louane insuffle un vent de révolte. Bien que très occupée avec ses multiples concerts servant à porter son album éponyme, la jolie blonde a assisté à l'avant-première des Affamés organisée au cinéma UGC Les Halles à Paris, le 25 juin 2018. Pour l'occasion, la jeune artiste portait une petite jupe en cuir et un top orange flashy, un ensemble associé à une paire de boots pour renforcer encore le côté rock de son look. Louane était accompagnée de Léa Frédeval mais aussi des autres membres du casting : François Deblock (Lucas), Nina Melo (Chris), Rabah Nait Oufella (Jonathan), Bruno Sanches du célèbre duo de Canal+ Catherine et Liliane, alias Arthur dans Les Affamés ou encore de Souheila Yacoub (Eva). Synopsis : Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre "c'est normal, t'es jeune !". Alors qu'elle emménage en colocation, elle prend conscience qu'elle n'est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle réunit autour d'elle une génération d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire entendre leur voix !

Bande-annonce du film "Les affamés" avec Louane en salles le 27 juin 2018.

Quelques jours auparavant, Louane était sur la scène du Zénith de Paris (le 22 juin 2018) pour une belle rencontre avec son public. "Paris, vous avez été incroyables ! Hâte de commencer les festivals ! Merci pour tout, j'ai encore des étoiles plein les yeux", a-t-elle commenté sur Instagram, ravie et très émue.

