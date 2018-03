Louane : Escapade de rêve dans les îles entre selfies, ukulélé et concerts

Comme d'autres artistes avant elle, Louane poursuit sa tournée dans les îles du Pacifique. Sur son compte Instagram, elle a publié une série de photos d'elle pour partager son bonheur avec son public.

C'est d'abord à Papeete sur l'île de Tahiti que la jeune interprète de 21 ans a posé ses valises. "Je suis arrivée au Paradis. Merci pour cet accueil extraordinaire", a-t-elle écrit en légende d'une photo la représentant au milieu de locaux vêtus spécialement pour l'occasion de tenues traditionnelles. Louane, qui défend sur scène son dernier disque éponyme porté par les singles On était beau et Si t'étais là, a ensuite publié une autre photo d'elle, coiffée d'une couronne de fleurs et tenant un bouquet à la main. "Séjour de rêve. Trop cool de recevoir tout cet amour", a-t-elle dit. Après son concert à Tahiti, la demoiselle s'est rendue quelques kilomètres plus loin sur l'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie. Là encore, elle a pu profiter de paysages paradisiaques et de températures aux alentours de 30 degrés l'après-midi !

Louane, qui doit rejoindre Nouméa et qui ira à la rencontre de ses fans lors d'une séance de dédicaces à la Fnac le 30 mars, poursuivra en métropole une tournée des Zénith dès le 11 mai. Elle se produire d'ailleurs deux soirs de suite, les 21 et 22 juin, au Zénith de Paris.