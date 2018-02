Louane et l'amour : "Je me suis fait larguer plein de fois"

Louane dit que tout va bien côté coeur en ce moment. Une façon très évasive d'évoquer sa situation amoureuse qui attire son lot de questions. De nouveau sous les feux des projecteurs avec la sortie de son deuxième album sobrement intitulé Louane, la jeune chanteuse de 21 ans obtient un nouveau portrait dans le magazine ELLE, trois après le dernier.

Décrite comme "une fille prodige" par l'hebdomadaire féminin, la pétillante blonde demi-finaliste de The Voice en 2013 a déjà connu les déceptions amoureuses, et pas qu'une. "Je me suis fait larguer plein de fois", admet-elle sur le sujet. Des épreuves que la jeune artiste aborde avec honnêteté : "Et je peux vous assurer que, sur le moment, je ne me suis pas dit : 'Il doit être triste', mais plutôt 'Quel con !".'

Très mature - la perte précoce de ses deux parents n'y est pas pour rien -, Louane sait que le seul remède aux peines de coeur reste le temps. "Sortir les pots de glace et regarder Love Actually, quand on a un chagrin d'amour, c'est sympa mais ça ne suffit pas. La seule solution à la souffrance, c'est le temps, analyse-t-elle. Et c'est long, très long, trop long." Et quand il s'agit de se remettre, elle estime à deux semaines le temps nécessaire, un interlude dont sa génération ne profite pas parce que plongée dans une hyperactivité : "On appartient à une génération qui n'a pas le temps de se laisser vivre tout ça. On n'a pas le temps de se laisser mourir deux semaines sur un canapé en regardant Netflix [rires] ! (...) Généralement, c'est deux semaines de léthargie. Après, on recommence à prendre une douche, puis à manger..." Ces deux semaines, Louane ne les aurait pas en ce moment avec son emploi du temps surchargé lié à la sortie de son nouvel album.

