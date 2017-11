Louane et l'argent : "Je n'ai pas trop dépensé et beaucoup placé"

De retour dans les bacs avec un deuxième disque éponyme, la chanteuse et comédienne Louane, découverte dans The Voice et starisée dans La Famille Bélier, espère bien réaliser le même hold up dans les charts qu'avec son précédent opus Chambre 12. A seulement 20 ans, elle jouit d'une grande popularité mais garde les pieds sur terre, comme en témoigne son rapport à l'argent.

En France, il est extrêmement difficile de parler ouvertement d'argent et, quand certains le font de manière honnête, c'est toujours risqué. Interrogée par le journal Le Parisien, Louane a évoqué ce sujet en parlant de la suite de sa carrière, notamment le fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. "J'ai des plans B. Je n'ai pas trop dépensé et beaucoup placé. Si ça ne marchait plus, j'aimerais écrire des chansons pour les autres, ouvrir un bar, monter une galerie d'art, faire de la radio. Je suis jeune. On verra", dit-elle.

Alors qu'elle a vendu un million de disques et a tourné dans plusieurs films, s'assurant sans doute de jolis revenus, Louane confesse ne pas avoir flambé et assure qu'elle garde le même train de vie qu'avant. "Je prends le métro, je vais boire des coups avec mes potes", dit-elle. En outre, elle est d'ailleurs toujours en colocation ! "Je vis encore avec ma meilleure amie dont je suis proche depuis que j'ai 14 ans, et... des chats !", confesse-t-elle.

L'interview intégrale de Louane est à retrouver dans Le Parisien, en kiosques le 10 novembre 2017.

Thomas Montet