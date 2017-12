Louane et la mort de ses parents : "L'amour et le manque font partie de ma vie"

César du meilleur espoir féminin pour La Famille Bélier en 2015, Louane Emera est aussi un nouveau poids lourd de la chanson française. Son premier album, Chambre 12 (2015), a dépassé le million d'exemplaires vendus et le tout dernier, Louane (novembre 2017), est bien parti pour suivre le même chemin avec déjà 500 000 exemplaires écoulés. La carrière de Louane, 21 ans à peine, s'est envolée en 2012, lors de sa participation à The Voice. Mais avant et après l'émission, la jeune artiste a vécu deux tragédies : la mort de son père, puis celle de sa mère. Deux tragédies dont elle parle le moins possible.

L'absence... universelle

Dans Paris Match, en kiosques ce mercredi 27 décembre, Louane explique ne pas vouloir évoquer le décès de ses parents par pudeur et pour protéger sa famille, comme ses frères et soeurs dont elle est très fière, par exemple. Mais la jeune artiste de 21 ans concède : "Il est évident que l'amour et le manque font partie de ma vie, comme de cet album." Justement, dans le bien nommé Louane, la chanson Si t'étais là pourrait s'adresser à l'un de ses parents : "Vous ne m'avez pas entendu dire qu'elle parle de mes parents et je ne le dirai jamais, affirme la jeune artiste, soulignant qu'elle n'en est pas l'auteure. C'est une chanson qui illustre l'absence de manière universelle. Cela dépasse ma propre histoire même si on croit y deviner quelques éléments. À travers ce que je raconte, tout le monde peut s'identifier, c'est mon but."

Dans cette longue interview, Louane fait preuve d'une très grande maturité et d'une simplicité à toute épreuve malgré les cadeaux que lui a faits la vie dans sa carrière ces dernières années. "Ma mère m'a inculqué le goût du travail. Elle me disait : 'Fais ce que tu veux, mais fais-le à fond.' J'adore bosser. Mon père m'a appris le sens du mot loyauté. Je suis loyale et fidèle à ceux que j'aime, mais aussi à ceux avec qui je travaille. J'ai beaucoup de mal à changer d'équipe. Ne pas laisser tomber les autres est une valeur importante de mon éducation." Dans ce métier, Louane peut compter sur sa manageuse Catherine Naubron-Nusse, mais aussi Eric Lartigau, réalisateur de La Famille Bélier, et son épouse Marina Foïs pour veiller sur elle. Il y a aussi Momo, qui fut sa nourrice et qui a inscrit la petite Louane à ses premiers cours de chant à l'âge de 8 ans.

Dans Paris Match, l'artiste raconte enfin cette anecdote sur son père et comment, dans un magasin, il lui a acheté sa première guitare : "Comment oublier ? (...) Je fantasmais au rayon instruments de musique sur une belle Fender électro-acoustique noire. Il m'a rejointe et il m'a lancé ce défi : 'Si tu te mets au piano et que tu chante là, devant tout le monde, je te l'offre.' Ne me demandez pas ce que j'ai chanté, mais j'ai chanté. Et il me l'a achetée. Je ne m'en séparerai jamais."