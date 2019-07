Louane : Folie capillaire, son look surprenant au Main Square Festival

Une fois encore l'affiche de l'incontournable Main Square Festival était belle pour cette 15e édition. La Citadelle d'Arras a accueilli du 5 au 7 juillet des artistes comme Ben Harper, Christine and the Queens ou Angèle. Parmi les spectateurs : Louane. La jeune chanteuse a surpris avec sa nouvelle coupe de cheveux.

Vendredi 5 juillet, la chanteuse belge Angèle se produisait sur la scène Green Room. La star, récemment séparée de son amoureux, était souriante et excitée à l'idée de faire chanter ses milliers de fans au son de ses hits comme La Thune ou Balance ton quoi. Parmi ses spectateurs, il fallait compter sur Louane. L'actrice et chanteuse de seulement 22 ans a été repérée avec un vrai look de festivalière en short en jean, crop top à motif et sac à dos. Mais ce qui a surtout surpris, c'est sa nouvelle coupe de cheveux !

En effet, l'interprète des tubes Maman et Jour 1 avait opté pour une petite folie capillaire en se teignant les cheveux en gris clair alors qu'auparavant elle était blonde. De longs cheveux coiffés en deux couettes. Louane, déjà critiquée par le passé sur la Toile à cause de ses supposées rondeurs, risque une nouvelle fois de ne pas faire l'unanimité même si cela lui va bien... Ce nouveau style est-il annonciateur d'un renouveau dans sa carrière ? La jeune femme entretient le mystère sur ses prochains projets comme en témoigne son compte Instagram suivi par 1 million d'abonnés sur lequel elle a posté des images formant la mention "À suivre" sans autre précision depuis février dernier...

Au cours du Main Square Festival les spectateurs ont donc aussi pu applaudir les chanteurs américains Ben Harper et Macklemore, le chanteur irlandais Gavin James, la chanteuse française Christine and the Queens ou encore le rappeur français Lomepal, le groupe de rock français Skip The Use...

Thomas Montet