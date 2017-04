Louane : "Je suis fière que La Famille Bélier donne du bonheur aux gens"

Le 17 décembre 2014 sortait dans nos salles La Famille Bélier. Sa vedette n'était autre que la toute jeune Louane qui, quelques mois plus tôt, se révélait au micro dans le télé-crochet The Voice. D'une expérience charnière à une autre. La Famille Bélier et ses 7,4 millions de spectateurs en salles achèveront de propulser la jeune fille, qui depuis vit un rêve éveillé, entre deux carrières, le cinéma et la musique.

"Je mourais d'envie de faire le film quand j'ai su que la proposition existait, qu'elle était réelle. Malgré la masse de travail que je ne soupçonnais pas au final, ça m'a donné énormément de bonheur", reconnaît la jeune actrice, récompensée par le César du meilleur espoir féminin. "Je suis fière, quelque part, que ce film donne du bonheur aux gens", poursuit la comédienne pour qui le tournage du film et sa sortie resteront "inoubliables".

Un tout autre rôle en vue

Après Paula Bélier, Louane Emera a embrassé une carrière de chanteuse, son premier rêve. Avec son premier album, Chambre 12, elle cartonne dans les bacs, tourne aux quatre coins de la France. Elle découvre alors un autre contact avec le public, la médiatisation, la démence du succès, avant de revenir au cinéma. Des propositions, Louane en a pléthore. "Je ne réfléchis pas ainsi, assure-t-elle. Chaque projet est différent. Ce sont les histoires et les créations artistiques qui font la différence."

Et dans cette fourmilière de possibilités, Louane va notamment choisir les films d'animation Les Trolls et Sahara, ainsi que le long métrage Nos Patriotes. "C'est un tout autre film. Un tout autre rôle, prévient la jeune femme de 20 ans. J'incarne Marie, une jeune fille ordinaire. D'abord postière, elle aide ensuite la Croix-Rouge et les prisonniers et devient résistante à l'été 1940, sans en avoir vraiment conscience au départ. C'est la beauté de ce film. Dans un moment cruel de l'Histoire, dans les horreurs de la guerre, des hommes se lèvent petit à petit et font de leur quotidien un combat extraordinaire. C'est cette énergie que j'aime, qui m'a plu dans cette adaptation d'une histoire vraie."

Avec Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps et Marc Zinga, Nos Patriotes sortira dans nos salles le 14 juin 2017. Un été que Louane marquera aussi en musique, elle qui s'est offerte un improbable featuring avec le duo électro The Chainsmokers et le tube I Won't Kill Ya.