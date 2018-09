Louane, Jude Law, Régine, Kristen Stewart... Ce combat qui les réunit !

Ils sont 200 personnalités, parmi lesquelles des stars de haut rang, francophones comme internationales, à avoir répondu à l'appel de Juliette Binoche et de l'astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique "ferme et immédiate" face au changement climatique.

Des acteurs légendaires comme Jean-Louis Trintignant, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve à Alain Delon, en passant par Sophie Marceau, Josiane Balasko, à la nouvelle génération emmenée par Louane, des stars françaises (Marion Cotillard, Laetitia Casta) aux vedettes hollywoodiennes (Kristen Stewart, Jude Law), des cinéastes (Pedro Almodovar) aux musiciens (Patti Smith, Jane Birkin, Abd Al Malik) en passant par des sculpteurs (Anish Kapoor) ou la reine de la nuit Régine... Tous se sont réunis pour un même combat : sauver la planète !

Dans une tribune publiée dans Le Monde le 2 septembre 2018, ces influentes et si différentes personnalités ont dénoncé "un cataclysme planétaire", à savoir "réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l'eau et de l'air, déforestation rapide". "Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont en situation critique", annonce cette tribune pour qui "l'effondrement est en cours" et "la sixième extinction massive se déroule à une vitesse sans précédent". Ambiance !

"Mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire", tempère-t-on. Et pour cela, on en appelle à une politique rigoureuse, considérant "qu'un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l'être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux", en écho au départ de Nicolas Hulot. "De très nombreux autres combats sont légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra plus être mené", peut-on lire en guise de conclusion.