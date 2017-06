Louane : Les fesses à l'air... sans faire exprès

Des incidents de vêtements (wardrobe malfunction comme on dit dans le milieu), c'est assez courant sur les tapis rouges. Provoqués ou non, ils amusent souvent le grand public – et leurs auteurs. Mais parfois, ils ne sont absolument pas voulus, ni recherchés. Louane Emera, 20 ans, pourra en témoigner.

La jeune femme participait le 6 juin dernier à la première de son nouveau film, Nos patriotes. Juchée sur des boots noirs, dans une jolie petite robe fleurie toute sage qu'on l'avait déjà vu porter par le passé, l'actrice n'avait pas dans l'idée de paraître sexy. Lorsqu'elle pose innocemment devant l'affiche du film à l'UGC des Halles à Paris, devant un parterre de photographes, l'ex-révélation de The Voice ne se doute de rien.

Elle n'imagine pas une seconde, en effet, que le pied en miroir servant à maintenir l'affiche peut refléter... ce qu'elle porte sous sa robe. Voilà donc que notre adorable héroïne de La Famille Bélier s'est retrouvée, sans le vouloir le moins du monde, à dévoiler un peu de son popotin.