Louane moquée pour son apparence, le coup de gueule d'une animatrice télé

Le 8 février 2019, Louane se produisait à la Seine Musicale, dans le cadre des 34e Victoires de la musique. La jeune chanteuse de 22 ans, repartie bredouille, a été moquée sur la Toile en raison d'une supposée prise de poids. Si cela ne l'a pas empêchée de recevoir le soutien et l'amour de ses milliers de fans, l'animatrice Valérie Damidot a voulu pousser un coup de gueule.

L'animatrice, elle-même victime de grossophobie depuis des années, a tenu à soutenir Louane. "Mais foutez-lui la paix ! Ça me rappelle une polémique quand Camille Cerf avait fait cette émission sur une île déserte... Mais vous allez lâcher les meufs avec leur prise de poids ou pas leur prise de poids ? Lâchez-nous. Est-ce que ça enlève de son talent ? Est-ce que sa voix a changé ? Est-ce qu'elle est moins gentille, plus gentille ? Et quand bien même ! C'est son problème. Ça me rend dingue. (...) C'est un amour, cette gamine", a-t-elle lancée lors d'une interview vidéo pour le site de Yahoo. Une petite mise au point réalisée alors qu'elle fait la promo de Family Business, la nouvelle série de Netflix dans laquelle elle joue.

Quant à Louane, elle n'a pas réagi à ces moqueries et a surpris son million d'abonnés sur Instagram en postant plusieurs photos formant l'inscription "À suivre". Un nouvel album ou un nouveau film à venir ?