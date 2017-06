Loue-moi : Déborah François et Alison Wheeler délirent avec Kev Adams

Pour leur premier long métrage, Loue-moi, Coline Assous et Virginie Schwartz, ont choisi de filmer un charmant duo de comédiennes formé par l'héroïne de Populaire révélée par Le Premier Jour du reste de ta vie et celle de Going to Brazil, humoriste également : Déborah François et Alison Wheeler. Le tournage s'est fait sous le signe de la bonne humeur, en témoignent les images du making-of !

L'histoire : Léa, 27 ans, n'est pas la brillante avocate qu'imaginent ses parents. En réalité, avec Bertille sa meilleure amie et colocataire, elle a monté une agence proposant de "louer" leurs services pour tous types de missions. De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu'à se perdre elle-même. Alors, quand son amour de jeunesse réapparaît et se retrouve mêlé malgré elle à un de ses mensonges, les choses vont rapidement lui échapper...

Au casting, on retrouve également Marc Ruchmann, Benjamin Bellecour, Lionel Abelanski, Bernard Menez, Charlotte de Turckheim, Arié Elmaleh ou encore Kev Adams. Ce dernier vient de poster sur son compte Instagram un aperçu de sa prestation...

Loue-moi, en salles le 5 juillet