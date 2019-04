Louis Bériot : Mort de l'ancien directeur de l'antenne de France 2

Reporter à la RTF entre 1959 et 1962, puis à France Soir, avant de devenir en 1965 chef de service, responsable des rubriques de la Défense, de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement du territoire du journal, Louis Bériot a aussi écrit des chroniques dans Elle, Le Journal du dimanche et Le Nouvel Économiste.

En 1977, alors qu'il dirige les journaux et magazines d'informations d'Antenne 2, il crée et présente deux programmes, Question de temps et C'est la vie. Il avait aussi produit des émissions à l'instar de Questions pour un samedi sur France Inter et Le Journal d'un siècle sur Antenne 2.

Au début des années 2000, il décide finalement de se consacrer à l'écriture. Il a publié 23 ouvrages au cours de sa carrière, dont neuf romans.