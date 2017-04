Louis Bertignac, Florence Foresti et Manuel Valls : Soirée d'exception à Paris

Le 19 novembre dernier, Louis Bertignac devenait le père comblé d'un adorable petit garçon prénommé Jack, fruit de ses amours avec sa jeune compagne Laeticia. Le premier enfant pour la maman de 28 ans et le troisième pour le musicien de 63 ans qui a également eu deux filles avec son ex-compagne, l'actrice Julie Delafosse (Lola, née en 2001 et Lili, née en 2007).

Près de cinq mois après l'éprouvante naissance de leur fils (le guitariste du groupe Téléphone avait révélé quelques jours plus tard que Laeticia avait bien failli perdre la vie lors de son accouchement), les jeunes parents ont officiellement signé leur première apparition publique mercredi 29 mars à l'occasion de l'inauguration de Noto, nouveau restaurant branché de la salle Pleyel dans le 8e arrondissement de Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreuses célébrités étaient au rendez-vous pour l'ouverture de cet établissement chic et intemporel, dont les intérieurs ont été imaginés par l'incontournable architecte Laura Gonzalez.

Sur place, des stars du cinéma, de la musique et de la télévision ont retrouvé la compagnie de Benjamin Patou, président de MOMA Group et instigateur du projet. A l'invitation du producteur Cyril Colbeau-Justin, ce sont près de 300 personnes qui ont découvert le restaurant : les actrices Elsa Zylberstein, Victoria Bedos, Zoé Félix, Florence Foresti et Carole Bouquet (accompagnée de son compagnon Philippe Sereys de Rothschild) étaient toutes présentes, à l'instar de Vincent Elbaz, Ary Abittan, Manu Payet, Kad Merad, Zinedine Soualem et sa compagne Caroline Faindt, Manuel Valls et son épouse Anne Gravoin ou bien encore Dominique Desseigne, Vincent Moscato, Olivier Marchal, Marc Veyrat et Jean-Luc Reichmann.

Toujours du côté des acteurs, il y avait aussi Guillaume Gallienne, François-Xavier Demaison et sa compagne Anaïs, Benoît Magimel et sa chérie Margot, Franck Dubosc et son épouse Danièle, Philippe Lacheau et Elodie Fontan, Fabrice Eboué et Amelle Chahbi, ainsi qu'Antoine Duléry, Pascal Elbé et Jamel Debbouze. Eric Besson et son épouse Jamila, Stéphane Delajoux, Elie Chouraqui, Caroline Nielsen, Alain Terzian et son épouse Brune de Margerie, Ariel Wizman et son épouse Osnath Assayag, Valérie Damidot et Sarah Lavoine.