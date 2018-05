Louis Bodin divorcé : Souffrance, envie de suicide... Les révélations de son ex

Elle sait tout de ce qui s'est déroulé le 9 mars 2015. À l'époque, Claire Depeuille était en couple avec Louis Bodin, animateur de Dropped (TF1). Elle a donc rapidement été mise au courant du crash des deux hélicoptères qui a coûté la vie à dix personnes, dont la nageuse Camille Muffat, le boxeur Alexis Vastine et la navigatrice Florence Arthaud. Un accident qui a chamboulé sa vie personnelle.

Claire Depeuille a en effet confié à nos confrères de France Dimanche que, dès son arrivée à Roissy à la suite du drame, Louis Bodin était "froid et distant". Pour essayer de lui changer les idées, elle décide alors de l'emmener dans la maison qu'ils avaient l'habitude de louer, en Bretagne. "Il y est resté à peu près un mois. (...) Mais plus les jours passaient, moins il supportait d'être privé d'antenne. TF1 et RTL l'avaient empêché d'aller s'expliquer pour donner sa version des faits. Une double peine selon lui", a-t-elle précisé.

Claire Depeuille était donc très présente pour son mari de l'époque et ne le laissait jamais seul "de peur qu'il se suicide": "Je l'ai soutenu à bout de bras et pourtant, j'étais moi-même fragile. J'ai été victime d'un burn out professionnel, dit 'ultime', fin 2012, qui m'a laissée exsangue. Aujourd'hui, je souffre encore de troubles de la concentration." Louis Bodin la quitte pourtant un mois et demi après le drame, après quinze ans de vie commune. Et c'est par une "terrible phrase" qu'il lui a annoncé la nouvelle : "'Une rupture, c'est comme la mort, c'est instantané.' Choc. Stupeur. Rien ne le laissait présager. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu mes trois enfants [nés d'une précédente union, NDLR] et mes deux petits-enfants, j'étais prête à en finir. Je vous passe les détails, la discussion, la souffrance. Il me disait avoir besoin de se retrouver. Je l'ai cru, mais au fond de moi, je savais que c'était fini."

Depuis, Claire Depeuille et Louis Bodin ne se sont plus jamais revus : "Nos seuls échanges ont été pour régler les questions du divorce. Enfin, ce ne furent pas vraiment les seuls puisqu'il continuait à m'écrire par SMS que ça allait être difficile sans moi... (...) Tout comme avant qu'il ne me quitte, il continuait à m'écrire que j'étais la femme de sa vie. (...) Je lui ai même prêté de l'argent pour qu'il démarre sa nouvelle vie." Mais, en février 2016, elle découvre dans un article de Côté Maison qu'il a une nouvelle compagne et qu'ils ont acheté une maison dans l'Ouest parisien, deux mois après leur divorce. Un nouvel amour que l'ancien animateur de TF1 ne souhaite pas exposer.

