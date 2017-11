Louis C.K. : L'humoriste accusé par cinq femmes de s'être masturbé devant elles

Après Harvey Weinstein, James Toback, Brett Ratner, Kevin Spacey ou bien encore Robert Knepper, c'est au tour de Louis C.K. d'être rattrapé par des histoires sordides.

Jeudi 9 novembre 2017, le New York Times (déjà à l'initiative de la première enquête publiée contre Harvey Weinstein début octobre) a publié un nouvel article à charge accusant cette fois le célèbre comique américain. Cinq femmes, dont une a choisi de taire son identité, affirment en effet que la star de 50 ans s'est exhibée devant elles, les forçant à le regarder se masturber, délit qui constitue une "inconduite sexuelle".

On était paralysées

Les premières à avoir partagé leur témoignage sont Dana Min Goodman et Julia Wolov, qui forment le duo Dana & Julia. Très connues aux Etats-Unis, les deux comiques avaient rencontré Louis C.K. en 2002 lors d'un festival d'humour organisé à Aspen, dans le Colorado. Elle expliquent avoir été invitées dans la chambre d'hôtel du comédien à l'issue de leur spectacle. Flattées d'avoir retenu l'attention de leur idole, elles admettent qu'elles n'y ont pas réfléchi à deux fois, trop heureuses de célébrer la bonne réception de leur show au festival. Une fois arrivées dans la chambre de Louis C.K., et alors qu'elles étaient "encore vêtues de leur manteau d'hiver", ce dernier leur a demandé s'il pouvait leur "montrer son pénis". "Et puis il l'a vraiment fait. Il a retiré tous ses vêtements, s'est mis entièrement nu et s'est mis à se masturber", a confié Dana Min Goodman. Tétanisées, les deux femmes sont restées dans la chambre jusqu'à ce que le comédien ait fini de se masturber. "On était paralysées. On a filé. Il nous a couru après en nous disant : 'Laquelle de vous est Dana, laquelle est Julia ?", a-t-elle ajouté.

Courteney Cox corrobore les propos d'une accusatrice

Trois autres femmes ont accusé Louis C.K. de faits similaires, dont les comédiennes Abby Schachner (en 2003), Rebecca Corry (2005) et une autre femme qui n'a pas donné son nom mais qui assure que sa mauvaise expérience avec le comique s'est déroulée à la fin des années 1990 sur les plateaux de l'émission The Chris Rock Show.

Le témoignage de Rebecca Corry (qui affirme que l'acteur lui a demandé s'il pouvait se masturber devant elle) a par ailleurs été confirmé au New York Times par Courteney Cox. A l'époque, la star de Friends produisait avec son ex-mari David Arquette la série télévisée dans laquelle jouait l'humoriste. "Ce qui est arrivé à Rebecca sur les plateaux de tournage était affreux. J'étais indignée et choquée. Ma préoccupation était de créer un environnement où Rebecca se sentait en sécurité, protégée et écoutée", a déclaré Courteney Cox. Après discussions, il avait été convenu que Rebecca Corry poursuive la production du show. L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé à l'époque à Louis C.K. ou s'il a reçu un blâme pour son comportement.

HBO et FX lâchent l'humoriste

Suite à ces nombreuses révélations, HBO a décidé de se désolidariser de l'acteur, qui était annoncé en tête d'affiche du spectacle Night of Too Many Stars, diffusé le 18 novembre prochain. La chaîne a également supprimé de sa bibliothèque VOD tous les spectacles de Louis C.K., tout comme le réseau FX, qui diffusait son show Louie. "Nous sommes évidemment très troublés par les allégations concernant Louis C.K. et publiées aujourd'hui dans le New York Times", a-t-on annoncé dans un communiqué officiel. Contacté par la presse, le représentant de Louis C.K., Lewis Kay, a déclaré que son client "ne répondrait à aucune question".