Louis de Bourbon : La princesse Margarita est enceinte de leur 4e enfant

Utilisateur assidu d'Instagram, réseau social par le biais duquel il partage ses découvertes, ses convictions ou encore ses hommages, en particulier à la mémoire de ses proches disparus, le prince Louis de Bourbon s'en est servi mardi 31 juillet 2018 pour communiquer une belle nouvelle : sa femme la princesse Margarita est enceinte de leur quatrième enfant.

Les trois premiers enfants du couple ont été mis à contribution pour annoncer cet heureux événement, posant pour une image qui aurait tout aussi bien pu se passer de commentaire : photographiés de dos assis en tailleur dans le jardin familial, Eugenia, 11 ans, et les jumeaux Luis et Alfonso, 8 ans, arborent des maillots floqués respectivement des numéros 1, 2 et 3, tandis qu'un body pour le futur bébé, avec le numéro 4 et l'année 2019, a été accroché à la haie.

"Ma chère #femme @margaravs et moi sommes heureux d'annoncer que nous serons #parents pour la quatrième fois. Nous sommes très excités de l'arrivée d'un nouveau membre dans la #famille et nous remercions #Dieu de nous avoir offert ce #cadeau", a écrit le chef de la Maison de Bourbon et prétendant légitimiste au trône de France, âgé de 44 ans.

L'annonce de cette grossesse est une totale surprise, d'autant que la princesse Maria Margarita (34 ans), originaire du Venezuela et épouse de Luis Alfonso de Borbon depuis novembre 2004, n'a pas été vue en public depuis plusieurs mois, ne laissant donc paraître aucun indice physique signalant un début de grossesse. La jeune femme étant souvent repérée avec sa famille sur les plages du Sud de l'Espagne ou dans des clubs de polo d'Andalousie en cette période de vacances d'été, ses rondeurs pourraient bientôt se dévoiler.