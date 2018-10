Louis de Cambridge, 6 mois : Voyage express en hélico avec Kate et William

Tandis que tous les regards sont tournés vers l'Océanie et le périple officiel que le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex y effectuent, des images inattendues en provenance des pelouses du palais de Kensington ont ravi cette semaine les admirateurs de la famille royale britannique : on y revoit – de loin – le prince Louis de Cambridge pour la première fois depuis son baptême, célébré le 9 juillet dernier.

C'est à l'occasion du retour express du prince William et de la duchesse de Cambridge à Londres pour le dîner d'État offert en l'honneur de la venue du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas, le mardi 23 octobre 2018, que l'on a pu brièvement observer le couple et le benjamin de ses trois enfants. Divers utilisateurs des réseaux sociaux Twitter et Instagram ont mis en ligne une vidéo de leur arrivée, quelques heures avant le banquet officiel où Kate a brillé dans ses plus beaux atours. Un peu plus d'un an après avoir mis un terme (en juillet 2017) à sa carrière de pilote d'hélicoptère pour les ambulances aériennes de l'East Anglian Air Ambulance, le duc de Cambridge était aux manettes de l'hélicoptère qui leur a permis de rallier rapidement la capitale depuis leur maison de campagne dans le Norfolk, Anmer Hall, où ils séjournent pendant les vacances scolaires et où étaient restés le prince George (5 ans) et la princesse Charlotte (3 ans), récentes vedettes du mariage d'Eugenie d'York. Le grand frère et la grande soeur de Louis doivent retourner respectivement à l'école et à la crèche la semaine prochaine.

Après avoir quitté le cockpit, William est allé aider son épouse, vêtue d'une robe bordeaux, à descendre avec le bébé dans les bras. Ils se sont ensuite dirigés vers le complexe royal pour se préparer avant de se rendre au palais de Buckingham, lieu de l'événement.