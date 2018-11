Louis de Cambridge, 7 mois, et le prince Charles : une photo irrésistible

Une image qui fait écho aux remontrances inattendues du prince William envers son paternel dans ce même documentaire. En guise de voeux d'anniversaire, le père du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis de Cambridge a regretté que le prince Charles ne fasse pas en sorte de passer plus de temps avec sa famille pour profiter de ses petits-enfants, avec lesquels il est pourtant un papy "génial" : "C'est une chose sur laquelle, plus qu'avant, je travaille d'arrache-pied, disons ça comme ça, confiait à mots choisis le duc de Cambridge. Je pense qu'il en a le temps, mais j'aimerais qu'il passe plus de temps avec les enfants. Maintenant qu'il a atteint sa 70e année, c'est le moment idéal de consolider cela un petit peu parce que, comme dans la plupart des familles, on se préoccupe d'avoir nos aînés avec nous et d'être assurés qu'ils vont bien sur le plan de la santé – sachant que c'est l'homme le plus en forme que je connaisse. Mais en même temps, je veux qu'il le reste jusqu'à ses 95 ans. Alors, qu'il passe plus de temps à la maison et qu'il puisse jouer avec ses petits-enfants, ce serait formidable. Parce que quand il est là, il est génial. Mais nous avons besoin qu'il soit là autant que possible."

Des observations qui coïncident avec le portrait de Charles en "workaholic" - acharné du travail _ brossé aussi bien par le prince Harry que par la duchesse Camilla. Mais, comme William, l'épouse de l'intéressé, elle-même grand-mère comblée de cinq petits-enfants (Lola, 11 ans, et Freddy, 8 ans, enfants de Tom Parker Bowles, et Eliza, 10 ans, et les jumeaux Gus et Louis, 7 ans, enfants de Laura Parker Bowles), n'oubliait pas pour autant de souligner son lien inné avec ses petits-enfants : "Charles se met à genoux et il rampe par terre avec eux pendant des heures, à faire des bruits bizarres et à rigoler. Mes petits-enfants l'adorent, ils sont totalement fous de lui. Il leur lit Harry Potter et il peut faire toutes les voix et je crois que les enfants adorent ça", relatait-elle.

Chris Jackson a depuis publié une autre de ses photos, représentant le prince Charles entouré de ses fils William et Harry lors du centenaire de la RAF et qui a été choisie pour la conception du timbre commémorant les 70 ans de l'héritier du trône.