Louis de Cambridge : Ecoutez Kate Middleton prononcer le prénom de son fils...

"Lou-i" ou "Lou-isse" ? Passée la surprise après la découverte du prénom du troisième enfant du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge, qui ne figurait pas du tout parmi les favoris des pronostics, les Britanniques - et plus largement les anglophones intéressés par cet heureux événement - se sont trouvés circonspects face à la prononciation qu'il convient d'adopter. A la française ou à l'anglaise ?

Alors que le côté très français du prénom principal du prince Louis Arthur Charles de Cambridge, né le 23 avril 2018 à Londres, a divisé l'opinion publique en raison de son côté très "royaliste", il ne devrait pas y avoir de dissension au sujet de la manière de le prononcer : si l'on suit l'exemple de Kate, sa maman, c'est la version française qui prévaut. So chic !

Se remémorant que Louis est également l'un des prénoms du prince William (mais aussi de son fils aîné le prince George), les médias britanniques sont allés chercher dans les archives du mariage royal, célébré le 29 avril 2017, pour retrouver le moment où la duchesse Catherine le prononce en public lors de l'échange des consentements en l'abbaye de Westminster. "Moi, Catherine Elizabeth, je te prends toi, William Arthur Philip Louis, en tant que mon époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare", déclame-t-elle alors. Lorsque William en fait de même, énonçant ses prénoms, c'est également la prononciation française, le s restant muet, qu'il emploie. Un bon point de réglé ! A noter que le palais de Kensington n'a pas manqué en ce dimanche 29 avril 2018 de marquer le 7e anniversaire de mariage de William et Kate avec une belle photo souvenir publiée sur les réseaux sociaux.