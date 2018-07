Louis de Cambridge : Une absence majeure à son baptême

La baptême du prince Louis de Cambridge, ce lundi 9 juillet 2018 au palais St James à Londres, est une affaire d'émotion et de tradition. D'un côté, la joie de tout un clan réuni, de l'autre, la perpétuation d'un rituel sacré qu'ont connu avant lui maints royal babies. Pourtant, la reine Elizabeth II devait être absente.

L'étonnante annonce a été faite au matin même du jour J : la monarque et son époux le duc d'Edimbourg ne seront pas présents lors du baptême de leur arrière-petit-fils, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique. Cette fois, il n'est pas question de santé défaillante, comme lors de l'annulation en dernière minute de sa participation au 200e anniversaire de l'Ordre de Saint Michel et Saint George fin juin, mais d'agenda chargé : la souveraine doit rentrer de Sandringham, sa retraite dans le Norfolk, au cours de la journée de lundi et une semaine intense l'attend, avec notamment les cérémonies du 100e anniversaire de l'Armée de l'Air britannique (RAF) mardi et l'accueil du président américain Donald Trump à Windsor vendredi. À 92 ans, la reine, qui se trouvait la semaine passée en Écosse où elle a notamment donné sa garden party annuelle à Holyroodhouse, son palais à Edimbourg, et pris part à la cérémonie de l'ordre du trèfle avec son petit-fils William, continue de dépenser le plus judicieusement possible son énergie.

Le prince Louis de Cambridge, âgé de 2 mois et demi, doit être baptisé au palais St James par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, en présence de son grand frère le prince George – qui avait été baptisé au même endroit en octobre 2013 – et de sa grande soeur la princesse Charlotte – baptisée à Sandringham en juillet 2015. L'identité de ses six parrains et marraines, proches du duc et de la duchesse de Cambridge, a été révélée à quelques heures de la cérémonie : Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, Lady Laura Meade, Mme Robert Carter et Lucy Middleton. À l'issue du baptême, pour lequel le bébé portera la réplique de la robe baptismale portée par tous les bébés royaux depuis 1841, des photos officielles seront réalisées à Clarence House, fief du prince Charles, par Matt Holyoak, qui avait eu l'honneur en 2017 de faire poser Elizabeth II et le duc d'Edimbourg pour leur 70e anniversaire de mariage.