Louis Ducruet : Avant le cirque avec sa chérie, supporteur enflammé de Monaco

Samedi 4 février, le rocher monégasque était le lieu de plusieurs événements. Au stade Louis II de Monaco, se tenait ainsi le match de football de Ligue 1 opposant Monaco à Nice. Dans les tribunes, on a pu voir le prince Albert II de Monaco ainsi que Louis Ducruet, le fils de Stéphanie et Daniel Ducruet.

Après avoir participé à l'une des représentations de la 6e édition du festival de cirque New Generation, au côté de sa soeur Pauline (qui préside l'événement), Louis Ducruet rejoignait donc son oncle le prince Albert, le soir venu. Le jeune homme, venu sans sa chérie Marie, a encouragé les joueurs de la principauté tout comme Pierre Casiraghi. Dans les gradins, on a aussi pu voir Serge de Yougoslavie ainsi que Dmitri Rybolovlev et Vadim Vasilyev, président et vice président du club de Monaco. La foule était d'ailleurs en délire puisque à l'issue de la rencontre entre les deux équipes, Monaco a battu Nice 3 à 0. Le club est ainsi devu leader de la Ligue 1.

Sur Twitter, les joueurs ont laissé éclaté leur joie !