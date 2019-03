Louis Ducruet et Marie Chevallier : 7 ans d'amour, et bientôt le mariage...

Louis Ducruet et Marie Chevallier n'ont qu'une hâte : se marier ! Et, en attendant le grand jour et ce mariage qui aura lieu en principauté de Monaco au cours de l'été 2019, ils ne se privent pas de clamer leur impatience, un an déjà après leurs fiançailles.

Vendredi 1er mars 2019, le jeune couple a fêté publiquement sur les réseaux sociaux un autre cap symbolique, sur sa route vers la vie conjugale : sept ans d'amour, depuis son coup de foudre à la Skema Business School de Sophia-Antipolis. "Joyeux 7e anniversaire ! Aujourd'hui, cela fait sept ans que je vis un rêve avec toi Marie. Bientôt tu seras ma femme. Je t'aime tant, mon bébé loutre", a écrit sur Instagram le fils de la princesse Stéphanie de Monaco en légende d'une petite compilation d'images de leurs aventures amoureuses (dont des photos de leurs fiançailles romantiques sur la plage). Sa fiancée a bien évidemment elle aussi marqué le coup sur son propre compte avec une autre photo souvenir : "Santé pour notre 7e anniversaire, Louis ! Je t'aime TELLEMENT, mais tu le sais déjà", a-t-elle commenté.